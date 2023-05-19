ВОЙНА В Украине Довічне ув'язнення з конфіскацією майна - суд виніс вирок коригувальнику ударів по Львову

2023-05-19 19:31

Суд визнав винним у державній зраді 47-річного Владислава Козєєва, який фотографував військові об'єкти на Львівщині та посилав їх на рф. Він засуджений до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів Залізничного районного суду Львова , повідомляє "Судовий репортер".

Прокурор запропонував призначити найсуворіше покарання, адже обвинувачений, окрім отриманих завдань, самостійно з ідеологічних мотивів шукав інформацію і передавав її ворогу.

Своєї провини Козєєв не визнав, заявивши, що не робив того, про що написано в обвинуваченні.

Він має українське громадянство, але народився у місті Улан-Уде — столиці республіки бурятія рф. У 2008-2010 роках його умовно засудили за шахрайство — привласнення 3,6 тисяч гривень.

Після повномасштабного вторгнення у травні Козєєв надсилав росіянами відомості про розташування військових об’єктів та пересування військовослужбовців ЗСУ, а також координати об’єктів критичної інфраструктури на Львівщині, в тому числі пʼяти мостів. На власний телефон він фіксував наслідки ракетних ударів по Львову. Загалом йдеться про 25 епізодів передачі інформації.

Зібрану інформацію Козєєв надсилав у Telegram користувачу, підписаному символом "$". Правоохоронці встановили, що цим псевдонімом користується росіянин Сергій Варін. На вилученому телефоні виявили лише частину переписок, оскільки у месенджері обвинувачений користувався функцією автовидалення.

За допомогою спеціальних програм слідчі змогли відновити на телефоні Козєєва видалені знімки, які, ймовірно, він також надсилав росіянам. Це фото наслідків ракетного удару по Львову, військовій частині та військовій техніці в одному з сіл Львівщини, навчальному центру ЗСУ, нафтобазі, мосту.

Із вмісту телефону випливає, що Коззєв полюбляв комуністичну і російську символіку, зберігав фотографії з позначками Z. Він був підписаний на російські телеграм-канали: Соловьев Live, Мадуров, Радио спутник, Сладков +, Маргарита Симоньян, Кадыров 95. Зокрема, у телеграм-каналі Соловьев Live обвинувачений запитував, чи будуть росіяни воювати у Львові.

До початку повномасштабного вторгнення він періодично їздив до росії та працював там. Активно користувався російськими додатками: Сбербанк, Кошелек, Роснефть, Авто.ру.

На його телефоні є багато російських номерів, в тому числі співробітників Міністерств внутрішніх і закордонних справ, міграційної служби. Виявлені також завантажені з сайту московського міграційного центру бланки заяв про видачу посвідки на проживання.

У телефоні Козєєва було фото листа від МВС РФ 2021 року. Із документа відомо, що чоловік хотів отримати паспорт громадянина росії.

Він листувався з приводу свого громадянства з колишнім головою партії ЛДПР Володимиром Жириновським.

Торік 20 травня Козєєва затримали в батьківському домі, з вікон якого він робив фото для росіян.

Його справа слухалась судом понад півроку. У дебатах адвокат намагався переконати суд, що Козєєв, ймовірно, перестав бути громадянином України і тому його не можуть судити за державну зраду. Сам обвинувачений чогось просив його виправдати.