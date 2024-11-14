Политика Трамп готовится привести Украину и Россию за стол переговоров — будущий советник по нацбезопасности США

2024-11-14 19:15

 

Будущий советник по национальной безопасности США Майк Уолц раскрыл планы Дональда Трампа относительно завершения войны в Украине путем переговоров между сторонами.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует посадить Украину и Россию за стол переговоров и таким образом завершить войну.

Об этом заявил будущий советник по национальной безопасности США Майк Уолц в комментарии "Голосу Америки".

"Президент ясно выразился, что он желает привести обе стороны за стол переговоров. Он сосредоточен на прекращении войны, а не ее продолжении", — сказал Волц.

Он добавил, что видение политики безопасности в отношении Украины зависит от новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Отметим, что в должности советника по нацбезопасности Уолц заменит Джейка Салливана. Советник по национальной безопасности – это весомая должность в президентской администрации, которая, однако, не требует утверждения Сенатом.

О намерении назначить бывшего офицера-спецназовца, конгрессмена Майка Уолца на должность советника по национальной безопасности в своей будущей администрации Дональд Трамп объявил 12 ноября.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal написало, что любезность между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным скрывает "глубокую напряженность".

subscriber subscriber

Еще по теме

Публичные "теплые" отношения Трампа и путина скрывают глубокую напряженность, - WSJ

2024-11-14 16:48

100 лет Джимми Картеру - миротворцу и разрушителю мифа о принципе «Мира через силу»

2024-11-14 11:34

Во Франции высказались о мире для Украины и сотрудничестве с Трампом

2024-11-13 21:37

путин хочет вернуть территории на Курщине до инаугурации Трампа – СМИ

2024-11-12 18:26

Еще новости в разделе "Политика"

Трамп готовится привести Украину и Россию за стол переговоров — будущий советник по нацбезопасности США

2024-11-14 19:15

Украина может создать ядерную бомбу за несколько месяцев, если США сократят помощь, - The Times

2024-11-14 17:37

Публичные "теплые" отношения Трампа и путина скрывают глубокую напряженность, - WSJ

2024-11-14 16:48

В ЕС сделали заявление о будущем Украины

2024-11-13 22:15
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Трамп готовится привести Украину и Россию за стол переговоров — будущий советник по нацбезопасности США 2024-11-14 19:15
Украина может создать ядерную бомбу за несколько месяцев, если США сократят помощь, - The Times 2024-11-14 17:37
Публичные "теплые" отношения Трампа и путина скрывают глубокую напряженность, - WSJ 2024-11-14 16:48
В ЕС сделали заявление о будущем Украины 2024-11-13 22:15