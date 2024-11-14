ВОЙНА В Украине Суд приговорил наводчицу вражеских ударов по Донбассу к 15 годам тюрьмы

2024-11-14 10:27

Агентка врага, которая шпионила за локациями Сил обороны и корректировала российские обстрелы гражданской инфраструктуры Донетчины получила 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает СБУ.



Отмечается, что по наведению фигурантки в августе 2022 года россияне нанесли ракетный удар по местной школе. В результате вражеской атаки было полностью разрушено здание учебного заведения.



После "прилета" агентка прибыла на место происшествия для фиксации масштабов разрушений и направления соответствующего отчета российскому куратору.



Также агентка подготовила еще несколько координат для огневого поражения украинских школ и детских садов, однако не успела их передать оккупантам, поскольку была задержана контрразведкой СБУ.



Расследование установило, что российская агентка — местная безработная, которую ФСБ дистанционно завербовала после начала полномасштабной войны.



Кроме корректировки вражеских обстрелов, женщина разведывала локации базирования и перемещения украинских войск в районах Краматорска, Константиновки и Торецка. Полученные сведения злоумышленница передавала оккупантам через мессенджер.



В случае захвата региона российская спецслужба обещала своей приспешнице "должность" в рядах оккупационной администрацирф.



Суд признал агентку виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и приговорил к 15 годам тюрьмы.