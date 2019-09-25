Украина В Киеве разыскивают 34 тысяч призывников, которые уклоняются от службы в армии

2019-09-26 09:11 135

Военкоматы просят полицию разыскать 34 тысяч жителей Киева, уклоняющихся от призыва.

"34 тыс. 930 дел мы передали для того, чтоб разыскать их (уклонистов) и внести в Единый реестр досудебных расследований. Это люди, которые систематически уклоняются от призыва на срочную службу", - cообщил военком Киева Сергей Клявин, передают "Українськi Новини".

На данный момент открыто 4 уголовных производства против граждан, которые длительное время уклоняются от призыва.

Военком отметил, что большинство уклонистов отделываются штрафом 255 гривен. Всего в Киеве разослано 37 тыс. 629 повесток. Отсрочку по состоянию здоровья получили всего 94 призовника.

Напомним, с 1 октября до 31 декабря 2019 года будет происходить набор на военную службу - осенний призыв.