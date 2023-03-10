ВОЙНА В Украине Срочную службу в армии после войны могут заменить обязательными курсами спецподготовки

2023-03-10 11:34

"Можливо, строкова служба в її звичному розумінні нам більше не потрібна", - сказав голова міноборони Олексій Резніков в інтерв'ю LIGA.net

Але він зауважив, що кожна молода людина з 18 років починає проходити спеціальні курси підготовки:

  • медицина
  • стрільба
  • окопи
  • злагодження

"Далі навчається на кого хоче, але раз на рік проходить місячні курси за спеціалізацією. Хочеш бути кулеметником – розвивайся як кулеметник. Хочеш бути оператором дронів – давай. Ходити в тир – ця культура має бути. Мають працювати тири, щоб всі вміли вправно користуватись вогнепальною зброєю".

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СБУ заблокировала десятки телеграмм-каналов, сообщавших о местах вручения повесток 2023-03-10 08:26