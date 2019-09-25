Политика В Украине больше не смогут закрывать телеканалы - отменены лицензии для ТВ

2019-09-25 12:46 297

Уже через три месяца в Украине станет полностью невозможным закрытие телеканалов волевым решением Нацрады по ТВ. К концу года вступит в силу закон о замене лицензирования в сфере телекоммуникации. В частности, документ дающий право вещания заменят на уведомление о начале деятельности.  

В законе № 102-IX "О телекоммуникациях", который официально опубликован в парламентском издании "Голос Украины, устанавливается, что компания получает право на деятельность в сфере телекоммуникаций после подачи уведомления о начале деятельности Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации.

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Компания может начинать работать со дня такого уведомления. При этом именно компания будет нести ответственность за достоверность представленной информации. Уполномоченные Нацкомиссии в течение 5 дней должны внести сведения о компании в реестр операторов, провайдеров телекоммуникаций. Сведения в реестре открыты для просмотра - кроме номера карточки налогоплательщиков физических лиц - предпринимателей (ФЛП).

Получение лицензии или разрешения все еще будет необходимо в случае деятельности с использованием ограниченного радиочастотного/номерного ресурса.

 

 

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