Израиль одобрил лицензии на экспорт систем глушения беспилотников для Украины – Axios

По словам израильских и украинских чиновников, лицензии были одобрены для двух израильских компаний - Elbit и Rafael, которые разрабатывают системы противодействия беспилотникам.
Украинский чиновник сообщил СМИ, что делегация Минобороны Украины недавно посетила Израиль для презентации систем противодействия беспилотникам, но никакого соглашения еще не было подписано.
Системы, которые Израиль предложил Украине, используют средства радиоэлектронной борьбы для глушения и сбивания беспилотников. Они имеют радиус действия около 40 км.
Минобороны Украины заинтересовано в этих системах, но, по словам украинского чиновника, она больше нуждается в защите от баллистических ракет.
Израильские чиновники утверждают, что одобрение экспортных лицензий не является изменением политики, поскольку системы имеют оборонительный характер.
Высокопоставленный израильский чиновник сообщил, что одной из причин, почему Израиль одобрил лицензии, было желание увидеть, как оборонительные системы работают против иранских беспилотников.
Ранее Израиль пытался не оказывать военную помощь Украине, опасаясь, что такой шаг может создать напряженность в отношениях с Россией и навредить израильским интересам безопасности в Сирии.
Иран признал, что до начала войны поставил несколько беспилотников в Россию, но отрицает это после начала вторжения.
Россия отрицает использование иранских дронов во время войны, несмотря на растущее количество доказательств обратного.