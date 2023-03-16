ВОЙНА В Украине Израиль одобрил лицензии на экспорт систем глушения беспилотников для Украины – Axios

2023-03-16 17:45

Три израильские и украинские чиновники рассказали, что Израиль одобрил экспортные лицензии на возможную продажу систем глушения беспилотников, которые могут помочь Украине противодействовать иранским беспилотникам.

Источник: Axios

Дословно: "Впервые с момента вторжения России в Украину более года назад Израиль одобрил лицензии на экспорт оборонной продукции для возможной продажи оружия в Украину...

Украинские чиновники утверждают, что предоставление Украине систем вооружений в интересах Израиля, поскольку Иран имеет возможность получить информацию о работе беспилотников, а затем усовершенствовать их".

Детали: Израильские и украинские чиновники сообщили, что утверждение экспортных лицензий министром обороны Йоавом Галланом и министром иностранных дел Эли Коэном состоялось в середине февраля, когда Израиль проводил по приказу Нетаньяху пересмотр своей политики в отношении войны.

По словам израильских чиновников, этот пересмотр завершился, но никаких новых решений не было принято.

Коэн сообщил об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому во время своего визита в Киев 15 февраля.