Политика Появилось фото Зеленского с Трампом

2019-09-25 17:00 477

 

Украинский президент с женой пообщался с американским коллегой на официальном приеме накануне.

Президент Владимир Зеленский в среду, 25 сентября, опубликовал в Twitter фото с президентом США Дональдом Трампом.

"Вчера пообщались с Дональдом Трампом и Меланьей Трамп на официальном приеме от Президента США и Первой леди. Сегодня продолжим в рабочем режиме!", - написал Зеленский.

Когда именно состоится встреча президентов точно неизвестно.

Напомним, на полях Генассамблеи ООН Зеленский провел ряд встреч, в том числе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и немецким канцлером Ангелой Меркель.

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