Политика Зеленский хочет, чтобы Трамп прилетел в Украину

2019-09-25 19:00 75

 

Президент Владимир Зеленский намерен пригласить президента США Дональда Трампа посетить Украину с официальным визитом. Об этом глава украинского государства сообщил в видеообращении, обнародованном на странице Офиса президента в Facebook.

"Я ожидаю, что у нас будут очень крутые отношения с США. Я ожидаю, что обязательно пригласим, такого не было много лет, и, как говорят на английском, the time to visit Ukraine, поэтому мы ожидаем, что мы договоримся о визите", - заявил Зеленский.

Вместе с тем он подчеркнул, что планирует приглашать в Украину многих мировых лидеров, чтобы они видели, насколько наша страна прекрасна.

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