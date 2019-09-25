Политика Трамп о стенограмме: Там не было никакого давления

2019-09-25 19:10 60

Разговор с Зеленским представили в СМИ как "нечто ужасное", тогда как публикация стенограммы "оказалась звонком ни о чем", отметил Трамп.

Президент США Дональд Трамп после публикации стенограммы разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что в ней не было "давления", сообщает РИА Новости в среду, 25 сентября.

"Там не было никакого давления", - сказал Трамп журналистам в Нью-Йорке.

По словам американского президента, демократы "просили Украину о самых разных вещах" и "оказывали на Украину огромное давление".

Трамп заявил, что звонок представили в СМИ как "нечто ужасное", тогда как публикация стенограммы, по его словам, "оказалась звонком ни о чем".

Как свидетельствует стенограмма, Трамп склонял Зеленского начать расследование против сына своего потенциального конкурента на будущих президентских выборах Джо Байдена, но о военной помощи президенты не говорили.