Политика Зеленский пояснил, почему в беседе с Трампом раскритиковал лидеров Евросоюза

2019-09-26 09:43 120

Президент Украины заявил, что благодарен лидерам ЕС за оказанную помощь Украине, а его разговор с президентом США Дональдом Трампом происходил в "сложный" период после возвращения делегации РФ в ПАСЕ и продолжения реализации проекта газопровода Северный поток-2.

"Я за каждое свое слово отвечаю. Я много раз благодарил и благодарю, и продолжаю благодарить (европейским партнерам Украины)", - сообщил Владимир Зеленский после переговоров с Трампом журналистам в Нью-Йорке.

Зеленский отметил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом он также выразил благодарность лидерам Германии и Франции за оказанную помощь.

"Наш звонок (беседа с президентом США Дональдом Трампом) был в очень сложный период: когда Россию вернули в ПАСЕ, если санкции не имели такого "громкого" давления на строительство Северного потока – 2", - отметил глава Украинского государства.

Он отметил, что говорил о вопросах возвращения российской делегации в ПАСЕ и строительства Северного потока – 2 с европейскими лидерами, однако ему отвечали, что эти вопросы решены.

"Возвращение в ПАСЕ - это решение было не при мне. Решение было у европейских стран принято еще, мне кажется, в конце зимы. Я ни про кого ничего плохого не хочу говорить, все кто нам помогают, мы всем благодарим. Но я сказал правду, потому что Северный поток - 2 для нас это большая угроза энергетической безопасности. Мое видение, личное, что Северный поток - 2 - это постепенное снятие санкций, это мое личное видение. А за все остальное спасибо. Действительно, большую помощь для нас делают страны Европейского Союза"' - говорит президент.

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