Мир Главой МВФ стала бывший антикризисный еврокомиссар Кристалина Георгиева

2019-09-26 12:40 141

Исполнительный совет Международного валютного фонда выбрал Кристалину Георгиеву на должность главы организации.

Как сообщает пресс-центр МВФ,  ее выбрали на пятилетний срок полномочий, который начнется с 1 октября 2019 года.

Георгиева сменила на должности Кристин Лагард и стала первым главой МВФ из страны развивающейся рыночной экономики (Болгарии) с момента создания организации в 1944 году.

"Гражданка Болгарии с 1 февраля 2019 года по 8 апреля 2019 года была временным президентом Группы Всемирного банка, а с января 2017 года она является директором Мирового банка", напоминается в сообщении.

Кристалина Георгиева с 2010 года была еврокомиссаром по международному сотрудничеству, гуманитарной помощи и реагированию на кризисы. Сейчас она занимает должность 3-го заместителя председателя Европейской комиссии.

Напомним, 26 июня был запущен процесс подбора нового кандидата на пост главы МВФ в связи с уходом Кристин Лагард в кандидаты на пост руководителя Европейского центрального банка.

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