Мир Наследный принц Саудовской Аравии признал ответственность за убийство журналиста Хашогги

2019-09-27 08:24 237

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд признал, что несет ответственность за убийство журналиста Джемаля Хашогги, так как оно произошло в период его управления государством.

"Это случилось под моим началом. Вся ответственность за это лежит на мне, потому что это произошло в мое правление", - сказал он журналисту PBS.

На вопрос о том, как это могло произойти без его ведома, он заявил, что в его королевстве три миллиона государственных служащих, в том числе чиновников с доступом к правительственным самолетам.

В июне 2019 года ООН опубликовала доклад, в котором назвала власти Саудовской Аравии убийцами Хашогги.

Напомним, Хашогги исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства сначала настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания. Сотрудники турецких спецслужб пришли к выводу, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве Хашогги.