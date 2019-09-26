Украина Названы точные сроки полной инвентаризации сельхозземель в Украине

2019-09-27 09:40 192

Как заявил замглавы Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Александр Краснолуцкий, инвентаризацию сельхозземель планируют закончить до 1 августа 2020 года.

"В следующем году мы ее 100% завершим... Ко вступлению в силу закона о рынке земли", - сказал Александр Краснолуцкий.

Также он добавил, что в прошлом году Госгеокадастр обнаружил 1 млн ошибок в кадастре, их исправили. При этом на этот год планируется провести инвентаризацию 1 млн га земель, сообщает "Интерфакс-Украина".

Напомним, 18 января 2001 года Верховная Рада Украины приняла закон № 2242-III, которым установила, что временно, до принятия Земельного кодекса, собственники паев не могут продавать, дарить или иным образом отчуждать земельные участки, однако смогут передавать их в наследство и продавать для государственных и общественных нужд.

Земельный кодекс № 2768-III был принят парламентом 25 октября того же года. С помощью документа установили, что до 1 января 2005 года нельзя продавать или отчуждать земли для ведения сельского хозяйства и паи (разрешается обмен, передача в наследство и изъятие для общественных нужд). С тех пор это называют мораторием на продажу сельхозземель. Действие данного временного запрета продлевали 10 раз (в 2004, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах).

2 сентября этого года сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до октября разработать законопроект о рынке земель, а Верховной Раде - принять его и отменить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до декабря текущего года.

Предполагается, что рынок земли в Украине планируют открыть 1 октября 2020 года.