Украина В Кабмине рассказали, сколько миллиардов потратят на перепись населения

2019-09-26 17:30 72

Бюджет осуществления переписи населения в соответствии с проектом Госслужбы статистики составляет 5 миллиардов гривень.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет во время конференции в клубе Кабмина относительно антикоррупционных мероприятий, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сейчас говорят о том, что пора сделать еще одну перепись населения. Мне недавно в проекте Госстата принесли данные о бюджете этой переписи, он составляет 5 миллиардов гривень, и я понимаю, что эффективнее и проще будет сделать так называемую электронную перепись населения", - сказал Дубилет.

Он предположил, что перепись населения можно заменить созданием единого реестра украинцев путем объединения 6-7 различных реестров, в которых "спрятаны" базовые данные о гражданах.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский 30 июля 2019 года подписал указ "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам". Также указом начинается работа над проведением электронных выборов и электронной переписи населения в Украине. Среди ключевых задач, предусмотренных указом, — ускорение наполнения Единого государственного демографического реестра, который содержит данные лишь около 14 млн граждан, и внедрение инновационных средств электронной идентификации.