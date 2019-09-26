Политика Нацрада разъяснила, что будет дальше с каналом "112 Украина"

2019-09-26 18:30 306

Национальный совет совета по вопросам телевидения и радиовещания разъяснил, что как будет происходить вещание телеканала "112 Украина" после того, как в силу вступило решение о прекращении лицензии телеканала. Об этом рассказали пресс-службе Нацрады.

Так, в ряде регионов будет прекращено только цифровое вещание телеканала "112 Украины".

"В цифре не будет вещания только тех региональных компаний, лицензии которых сегодня рассматривали. Национальный совет отсылает письмо провайдеру. Как только он его получит, он его и выключает. Отключает сигнал провайдер. Это не через полгода, это в ближайшее время", - пояснили в Нацраде.

По решению Нацрады, лицензий на цифровое вещание были лишены 5 компаний: ООО "Ариадна ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Новый формат ТВ" и ООО "Партнер ТВ".

Согласно данных Госреестра субъектов информационной деятельности эти компании распространяли вещания канала на несколько регионов. В частности, вещание распространялось в Киеве, Чернигове, Виннице, Кривом Рогу, Харькове, Днепре, Полтаве, Херсоне, Сумах, Львове, Ужгороде, Мукачеве, Луцке, Черкассах, Хмельницком, Ивано-Франковске и прилегающих районах.

Кроме того, согласно решению цифровое вещание канала "112 Украина" будет прекращено и в городах Луганской и Донецкой областей. В частности, в Мариуполе, Константиновке, Краматорске и других.

В Нацраде заверили, что в этих регионах телеканал можно будет смотреть на спутниковом и кабельном сигнале. Также вещание будет доступно в интернете.