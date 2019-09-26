Украина Вопреки ожиданиям: синоптики сообщили, что скоро в Украине потеплеет

2019-09-26 20:30 66

 

Несмотря на неутешительные прогнозы и холодную погоду, синоптики нашли чем порадовать – совсем скоро потеплеет.

В пятницу, 27 сентября, в Украине ожидается масштабное потепление. В течение дня температура воздуха составит +15...+20 градусов.Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В течение дня температура воздуха составит +15...+20 градусов. На севере +12...+17 градусов.

Дожди завтра пройдут на западе и юге. В других регионах будет сухо.

В Киеве в пятницу ожидается около +15 градусов. Существенные дожди маловероятны.

Ранее мы рассказывали, что врачи предупреждают резкую перемену погоды этой осенью, которое может крайне негативно отразиться на здоровье людей. Любая перемена климата может стать испытанием для организма, поэтому врачи дали ряд советов.

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Украина

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