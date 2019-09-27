Украина В Умань прибыла полиция Израиля - хасиды празднуют юбилейный Рош ха-Шана

2019-09-27 14:45 147

Для оказания помощи по обеспечению общественного порядка в Умани прибыл отряд полицейских из Израиля. 

"В Умани начал свою миссию отряд полицейских государства Израиль. Совместно с украинскими правоохранителями они будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества брацлавских хасидов", - отмечается в сообщении Нацполиции.

Напомним, паломники-хасиды массово продолжают прибывать в Украину для празднования иудейского Нового года. В 2019 году Рош ха-Шана приходится на вечер 29 сентября.

На этот раз ортодоксальные евреи отмечают юбилейный 5780-й Новый год. Праздник продлится два дня до вечера 1 октября.

Как сообщала Госпогранслужба, Украина ожидается около 20 тыс. паломников-хасидов, которые прибудут на праздник Рош ха-Шана. Сегодня уже озвучивается в два раза большая цифра. В полиции полагают, что празднующих может быть около 40 тысяч.

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