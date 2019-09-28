Украина Жизнь украинских водителей и студентов изменится навсегда: подробности «сюрприза»

2019-09-28 14:30 129

 

Правительство работает над запуском водительских прав и студенческих билетов в электроном виде

Министерство цифровой трансформации Украины запускает пилотный проект, который предусматривает использование цифровых водительских прав вместо пластиковых. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью «Украинской правде«.

«Например, сейчас мы работаем над запуском цифровых водительских прав и цифровых студенческих билетов. И скоро запустим эксперимент, когда люди смогут вместо пластиковых прав возить с собой цифровые права, и никто не будет за это штрафовать», — заявил Михаил Федоров.

Так, в смартфон или другой гаджет можно будет загрузить мобильное приложение с водительскими правами и QR-кодом, который смогут отсканировать сотрудники полиции и проверить их действительность по своим базам. По мнению эксперта, это очень удобно, ведь «планшет есть у 30% полицейских».

В селах же, где нет планшетов, по словам вице-премьера, все равно полицейские садятся в патрульный автомобиль и звонят на базу, чтобы проверить удостоверение.

Ранее сообщалось, что в Украине с 1 октября вводится обязательное требование для водителей — ездить в дневное время суток за городом с включенными фарами.

Так, с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства — ближний свет фар.

«Это требование ПДД является обязательным для выполнения в любое время суток. Управляйте ответственно!», — говорится в сообщении.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Сегодня начали действовать повышенные до 34 тысяч штрафы за перегруз фур

2019-09-25 15:45 678

Вятрович напоследок решил оставить украинцам "сюрприз"

2019-09-21 15:00 33390

Украинским пенсионерам дважды повысят соцвыплаты: кому повезет больше

2019-09-12 16:30 11250

Украинские пленные вернулись на родину - полный список

2019-09-07 15:05 2823

Еще новости в разделе "Украина"

Жизнь украинских водителей и студентов изменится навсегда: подробности «сюрприза»

2019-09-28 14:30 129

Поступления от растаможки "евроблях" семь раз превзошли плановые показатели

2019-09-28 14:00 189

Известный украинский боксер чудом не пострадал в страшном ДТП: фото с места

2019-09-28 13:00 201

Потепление до 22 градусов: синоптики дали актуальный прогноз на субботу

2019-09-28 12:30 213
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Жизнь украинских водителей и студентов изменится навсегда: подробности «сюрприза» 2019-09-28 14:30 129
Поступления от растаможки "евроблях" семь раз превзошли плановые показатели 2019-09-28 14:00 189
Известный украинский боксер чудом не пострадал в страшном ДТП: фото с места 2019-09-28 13:00 201
Потепление до 22 градусов: синоптики дали актуальный прогноз на субботу 2019-09-28 12:30 213

Лента

15:00 Доллар начал борьбу за «место под солнцем», гривна подешевела: новый курс от НБУ
14:30 Жизнь украинских водителей и студентов изменится навсегда: подробности «сюрприза»
14:00 Поступления от растаможки "евроблях" семь раз превзошли плановые показатели
13:30 Врач рассказала, какие симптомы и осложнения у гриппа
13:00 Известный украинский боксер чудом не пострадал в страшном ДТП: фото с места
12:30 Потепление до 22 градусов: синоптики дали актуальный прогноз на субботу
12:00 Курт Волкер подал в отставку: что это означает для войны и мира на Донбассе?
11:30 Осенний призыв 2019: что делать при получении повестки и кому положена отсрочка
11:00 В Минсоцполитики рассказали, когда начнут выплачить пенсии на оккупированных территориях
10:30 Госстат рассказал, как меняются зарплаты украинцев