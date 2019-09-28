Украина Жизнь украинских водителей и студентов изменится навсегда: подробности «сюрприза»

2019-09-28 14:30 129

Правительство работает над запуском водительских прав и студенческих билетов в электроном виде

Министерство цифровой трансформации Украины запускает пилотный проект, который предусматривает использование цифровых водительских прав вместо пластиковых. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью «Украинской правде«.

«Например, сейчас мы работаем над запуском цифровых водительских прав и цифровых студенческих билетов. И скоро запустим эксперимент, когда люди смогут вместо пластиковых прав возить с собой цифровые права, и никто не будет за это штрафовать», — заявил Михаил Федоров.

Так, в смартфон или другой гаджет можно будет загрузить мобильное приложение с водительскими правами и QR-кодом, который смогут отсканировать сотрудники полиции и проверить их действительность по своим базам. По мнению эксперта, это очень удобно, ведь «планшет есть у 30% полицейских».

В селах же, где нет планшетов, по словам вице-премьера, все равно полицейские садятся в патрульный автомобиль и звонят на базу, чтобы проверить удостоверение.

Ранее сообщалось, что в Украине с 1 октября вводится обязательное требование для водителей — ездить в дневное время суток за городом с включенными фарами.

Так, с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства — ближний свет фар.

«Это требование ПДД является обязательным для выполнения в любое время суток. Управляйте ответственно!», — говорится в сообщении.