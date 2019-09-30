Политика Литва поддержала Украину в бойкотировании сессии ПАСЕ

2019-09-30 17:30 300

Половина литовской делегации объявила о бойкоте сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в поддержку Украины. Об этом сообщает Baltictimes.

Сообщается, что два из четырех представителей литовской делегации Эмануэлис Зингерис и Симонас Гентвилас отказались от участия в сессии ПАСЕ из-за возвращения Российской Федерации.

Ранее член украинской делегации в ПАСЕ Гончаренко поблагодарил делегацию Грузии, которая поддержала решение не принимать участие в официальных мероприятиях открывающейся сессии ПАСЕ.

Как сообщалось, сегодня в Страсбурге открывается осенняя сессия ПАСЕ, которая продлится до 4 октября. Украинская делегация не будет участвовать в ее работе в знак протеста против возвращения РФ.