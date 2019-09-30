Политика Когда прожиточный минимум вырастет до 4000 грн: Гончарук раскрыл план

2019-09-30 21:00 168

 

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины должен составить по меньшей мере 33%, чтобы обеспечить каждого украинца прожиточным минимумом в 4000 грн и больше. Об этом в понедельник, 30 сентября, заявил, премьер-министр Алексей Гончарук в ходе брифинга.

"На тот минимум, который задекларирован в официальных документах, прожить тяжело. Это скорее формальный минимум… Реальная сумма денег, которая нужна человеку для того, чтобы нормально жить, является гораздо большей. По нашим подсчетам, это четыре и выше тысячи гривен", – сказал он.

По его словам, Кабинету министров в ближайшие годы будет сложно достигнуть этого показателя, но "правительство точно хочет приблизиться к решению этого вопроса".

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Новости "Сегодня" писали, что законопроект № 2000 предусматривает доходы госбюджета-2020 в размере 1,079 трлн грн, в том числе общего фонда – 962,7 млрд грн, а расходы – на сумму 1,170 трлн грн.

Кабмин предлагает парламенту утвердить повышение минимальной заработной платы с 1 января до 4723 грн (сейчас 4173 грн), а прожиточного минимума – до 2027 грн (с 1 января), 2118 грн (с 1 июля) и 2189 грн (с 1 декабря).

В то же время представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук заявила, что Министерство финансов намерено в течение 2020 года повысить размер прожиточного минимума, заложенный в законопроекте о госбюджете на следующий год, в два раза – почти до 4,5 тыс. грн.

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