Политика Импичмент Трампа: Луценко готов давать показания

2019-09-30 21:30 114

 

Бывший генпрокурор заверил, что все его действия по делу в отношении сына Байдена были законными.

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявляет о готовности давать показания в Конгрессе США в деле об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью ВВС-News Україна.

"Почему бы нет. Я абсолютно открыт и знаю, что все мои действия были законными, все мои заявления были законными, я ничего не боюсь. Я боюсь за свою страну, потому что, кажется, Украина сейчас стала жертвой внутри большого американского шторма. Я хочу защитить свою страну", - сказал быший глава ГПУ.

Луценко заверил, что с Трампом никогда не разговаривал, а вот с его юристом Руди Джулиани встречался не раз и это расследование обсуждал. По его словам, это было обычное общение, никто никому задач не ставил.

Экс-генпрокурор заявил об отсутствии оснований проводить в Украине расследование относительно оппонента Трампа Джо Байдена и его сына. По словам Луценко, это все - юрисдикция США.

Несколькими днями ранее экс-генпрокурор Луценко заявил американской прессе, что Сын Байдена не нарушал украинские законы.

Джулиани, в свою очередь, возмущен заявлениями Луценко о невиновности Байдена-младшего перед украинским законом и требует отчет экс-генпрокурора по расследованию.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Кремль готов опубликовать стенограмму Путин-Трамп

2019-09-30 17:00 333

У Трампа срочно готовят четкую стратегию снижения угрозы импичмента

2019-09-30 13:16 354

В МИД оценили готовность Украины вступить в НАТО

2019-09-26 19:00 801

Полный текст разговора Зеленского и Трампа, из-за которого президенту США грозит импичмент

2019-09-25 19:11 1182

Еще новости в разделе "Политика"

«Всего 40 тысяч»: Разумков пожаловался на низкие зарплаты депутатов

2019-09-30 22:00 42

Импичмент Трампа: Луценко готов давать показания

2019-09-30 21:30 114

Когда прожиточный минимум вырастет до 4000 грн: Гончарук раскрыл план

2019-09-30 21:00 165

Гончарук заявил, что в Украине закроют все игровые залы

2019-09-30 19:00 237
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

«Всего 40 тысяч»: Разумков пожаловался на низкие зарплаты депутатов 2019-09-30 22:00 42
Импичмент Трампа: Луценко готов давать показания 2019-09-30 21:30 114
Когда прожиточный минимум вырастет до 4000 грн: Гончарук раскрыл план 2019-09-30 21:00 165
Гончарук заявил, что в Украине закроют все игровые залы 2019-09-30 19:00 237

Лента

22:00 «Всего 40 тысяч»: Разумков пожаловался на низкие зарплаты депутатов
21:30 Импичмент Трампа: Луценко готов давать показания
21:00 Когда прожиточный минимум вырастет до 4000 грн: Гончарук раскрыл план
20:30 Правительство облегчит украинцам получение админуслуг: что изменится
20:00 Украинцы будут по-новому получать субсидии и льготы: подробности изменений
19:30 До +23 градусов и солнце: синоптик дала оптимистичный прогноз на начало октября
19:00 Гончарук заявил, что в Украине закроют все игровые залы
18:30 В Кабмине прописали фундамент для членства в НАТО
18:00 Кабмин намерен упростить визовый режим с Британией и Канадой
17:30 Литва поддержала Украину в бойкотировании сессии ПАСЕ