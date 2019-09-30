Политика Импичмент Трампа: Луценко готов давать показания

2019-09-30 21:30 114

Бывший генпрокурор заверил, что все его действия по делу в отношении сына Байдена были законными.

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявляет о готовности давать показания в Конгрессе США в деле об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью ВВС-News Україна.

"Почему бы нет. Я абсолютно открыт и знаю, что все мои действия были законными, все мои заявления были законными, я ничего не боюсь. Я боюсь за свою страну, потому что, кажется, Украина сейчас стала жертвой внутри большого американского шторма. Я хочу защитить свою страну", - сказал быший глава ГПУ.

Луценко заверил, что с Трампом никогда не разговаривал, а вот с его юристом Руди Джулиани встречался не раз и это расследование обсуждал. По его словам, это было обычное общение, никто никому задач не ставил.

Экс-генпрокурор заявил об отсутствии оснований проводить в Украине расследование относительно оппонента Трампа Джо Байдена и его сына. По словам Луценко, это все - юрисдикция США.

Несколькими днями ранее экс-генпрокурор Луценко заявил американской прессе, что Сын Байдена не нарушал украинские законы.

Джулиани, в свою очередь, возмущен заявлениями Луценко о невиновности Байдена-младшего перед украинским законом и требует отчет экс-генпрокурора по расследованию.