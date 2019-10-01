Украина В Кабмине озвучили первые конкретные детали реформы рынка земли

2019-10-01 08:10 315

Из концепции, подготовленной министром экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым, следует, что реформа рынка земли предусматривает разрешение на приобретение в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения иностранцами при определенных условиях. Презентацию концепции обнародовал нардеп Александр Дубинский.

Согласно концепции, проект закона "О внесении изменений в земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, относительно концентрации земель сельскохозяйственного назначения" предлагает, что контроль за соблюдением ограничений по землям будет осуществлять Антимонопольный комитет Украины в порядке, определенном правительством.

Также предлагается, что "Кабинет министров будет наделен полномочиями запрещать приобретение в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных ближе, чем 30 км к государственной границе Украины для юридических лиц, чей конечный бенефициарный владелец (контроллер) является иностранцем или лицом без гражданства".

Кроме того, согласно концепции, проектом закона № 2178 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" предлагается, что покупателями земель сельскохозяйственного назначения могут быть:

- граждане Украины

- юридические лица Украины

- территориальные общины

- государство

Также предлагается следующее ограничение концентрации земель в собственности: не более 0,5% в пределах страны и 15% в пределах области.

Также предлагается внесение изменений в закон Украины "О санкциях" для возможности СНБО ограничивать приобретение земель лицами, связанными с государством-агрессором РФ.

Согласно концепции, дата вступления в силу закона - 1 октября 2020 года.

 

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