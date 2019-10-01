Украина Министра финансов Маркарову вызвали на допрос в ГБР по делу Приватбанка

2019-10-01 14:45 252

Госбюро расследований вызвало министра финансов Оксану Маркарову на допрос.

"Меня официально вызвали на допрос... по делу "Приватбанка", - подтвердила Оксана Маркарова журналистам.

Напомним, 18 апреля стало известно, что Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров о национализации "ПриватБанка". Таким образом, национализация банка была признана незаконной.

В решении суда отмечается, что Национальный банк Украины и Кабинет министров Украины не предоставили достаточных доказательств неплатежеспособности "ПриватБанка".

Затем суд принял еще одно решение в пользу бывших владельцев "ПриватБанка" и отменил поручительство Коломойского по кредитам "ПриватБанка".

Хозяйственный суд Киева 24 сентября начал рассмотрение по существу иска экс-акционеров "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года между Минфином и лицами, которые были на тот момент акционерами банка, и объявил перерыв до 1 октября.