Украина Рада рассмотрит бюджет-2020 в первом чтении 18 октября

2019-10-01 20:30 261

 

Верховная Рада планирует 18 октября рассмотреть в первом чтении проект закона о государственном бюджете на 2020 год.

Об этом во время заседания согласительного совета во вторник сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"20 сентября был представлен проект государственного бюджета и я хотел бы напомнить всем народным депутатам, что свои предложения необходимо внести до 1 октября, бюджетный комитет должен их доработать до 15 октября", - сказал Разумков.

"В первом чтении законопроект будет вынесен на рассмотрение Верховной Радой, ориентировочно, 18 октября", - заявил спикер парламента.

"Надеюсь, что все депутаты качественно и плодотворно поработают над бюджетом, и мы получим сбалансированный и эффективный финансовый документ на следующий год", - добавил он.

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