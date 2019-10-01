Украина В платежках за коммуналку перестанут учитывать субсидии: нововведение с 1 октября

2019-10-01 22:00 207

 

Субсидии с 1 октября в платежках за коммунальные услуги больше учитываться не будут. Правительство планирует выплачивать компенсации в дальнейшем "живыми деньгами".

Согласно новым правилам, деньги, которые украинцам удастся сэкономить, можно будет потратить по своему желанию, передает Соцпортал.

Субсидию получить можно на карту Ощадбанка или наличными по заявлению льготника.

Для того, чтобы получить субсидию, необходимо подать до 15 октября заявление в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения вместе банковскими реквизитами или номером почтового отделения. Выплачивать компенсации начнут после начала отопительного сезона.

Узнать, будете ли вы получать льготу, можно, обратившись в управление труда и соцзащиты райадминистраций со следующими документами:

паспорта льготника и членов его семьи;

свидетельство о рождении детей до 14 лет;

регистрационный номер налогоплательщика льготника и членов его семьи;

документ, подтверждающий право на льготу;

квитанции по оплате ЖКХ за последний месяц;

информация о мобильном телефоне льготника.

 

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