Мир Суд Ирана вынес смертный приговор подозреваемому в шпионаже в пользу США

2019-10-02 15:45 111

В Иране суд приговорил к смертной казни человека, которого обвиняют в шпионаже в пользу ЦРУ. 

Как сообщает Голос Америки, еще два человека были приговорены к 10 годам заключения по тому же обвинению, а четвертый получил 10 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Великобритании.

По словам представителя суда Голамхоссейна Эсмаили, человек, приговоренный к смертной казни, подал прошение о пересмотре приговора и финальное решение будет вынесено апелляционным судом Ирана.

Тегеран отказался раскрыть личность возможного шпиона, приговоренного к смертной казни.

В то же время Эсмаили раскрыл личности двух других людей, обвиненных в работе на американскую разведку - это граждане Ирана Али Нафрих и Мухаммед Али Бабапур, которые, по решению суда, оба должны выплатить 55 тысяч долларов, якобы полученные ими от ЦРУ.

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Мир

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