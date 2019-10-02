Курьезы За оскорбление мигрантов в Нью-Йорке ввели штрафы до 250 тысяч долларов

2019-10-02 15:14 153

Власти Нью-Йорка запретили употреблять словосочетание "нелегальный мигрант" в отношении горожан, которые не являются гражданами США. Нарушителям грозит штраф до 250 тысяч долларов.

Как сообщает CNN, норма касается работников общественных мест, работодателей и арендодателей жилья. Также нельзя запрещать людям общаться на родном языке и жаловаться в миграционную службу.

Новые правила, считают чиновники, направленные на борьбу с дискриминацией.

По статистике треть населения Нью-Йорка родилась за пределами США, а половина из них не имеет американского гражданства.

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