Политика "Я все разрулю": Зеленский отказался объяснять в Раде "формулу Штайнмайера"

2019-10-02 17:30 420

 

Президент Украины Владимир Зеленский отказался с трибуны Верховной Рады объяснить свою позицию относительно скандальной "формулы Штайнмайера" по Донбассу.

При этом на встрече с представителями парламентских фракций гарант отмечал, что подписание данной формулы не означает капитуляцию Украины.

Сообщается, что Зеленский при общении нервничал, но говорил, "что все будет хорошо, он все разрулит и парламент может расслабиться".

"Зеленский говорил, что все будет хорошо. Никаких выборов без контроля территорий", – поделился источник издания.

 Отметим, что главы фракций предлагали Зеленскому выйти в сессионный зал и рассказать все то самое, чтобы успокоить общественность. Но президент отказался, отвечая, что это лишнее, так как ранее он уже все объяснил насчет "формулы Штайнмайера".
 
Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.

18 сентября росСМИ распространили информацию о том, что Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера".

Министр иностранных дел Вадим Пристайко же заявил, что согласился на "формулу Штайнмайера" еще 2 сентября.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского на это ответили, что ничего не знают о согласовании формулы.

19 сентября в сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который как будто бы отказалась подписывать Украина на мирных переговорах.

Также была озвучена позиция представителя Украины в Минске, второго президента Леонида Кучмы. Его пресс-секретарь заявила, что Украина не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.

В России заявили, что Украина якобы дала устное согласие на подписание "формулы Штайнмайера" касательно Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 октября, выступил с экстренным заявлением о ситуации на Донбассе и нашумевшей "формуле Штайнмайера".

В сети опубликовали документ, который подписали участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе на заседании в Минске 1 октября.
 
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