Украина В Украине изменили порядок выплаты пенсий

2019-10-02 19:00 1359

 

Установление минимального нужного возраста для начисления пенсии за выслугу лет — незаконно.

Это признал Конституционный суд Украины и изменил порядок выплаты пенсий.

Согласно новому закону, получить пенсию за выслугу лет рабочие летного и летно-испытательного состава смогут до 50 лет, а украинцы, работающие в сфере образования, медицины, социального обеспечения и театрально-концертных и других зрелищных коллективов — до 55.

Кроме того, пенсию по выслуге лет смогут получить украинцы, которые зработают на вредных предприятияx. То есть, те украинцы, которые могут потерять трудоспособность из-за работы до наступления пенсионного возраста.

Из изложенного следует, что утрата профессиональной трудоспособности или пригодности не связана с достижением работником определенного возраста, поэтому не может быть условием для назначения пенсии за выслугу лет», — объяснили в суде.

В Конституционном суде также заявили, что увеличение выхода женщин на пенсию на 5 лет и повышение на 5 лет общего социального стажа работы, чтобы сотруднику могли назначить пенсии по выслуге лет, нарушает право человека на социальную защиту и не соответствует законодательству. И несет угрозу здоровью и трудоспособности.

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