Украина Паника на таможне, в команде Зеленского приняли жесткое решение: что теперь будет

2019-10-02 20:00 615

Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал массовые увольнения на таможне из-за ее перезагрузки

По словам Гончарука, из-за реорганизации Государственной фискальной службы большинство работников фактически будут уволены.

Об этом премьер заявил сегодня, 2 октября.

«Фактически, большая часть людей, которые работали в старой системе таможенных органов будут уволены», — отметил он.

Так как речь идет о сотнях человек, процесс займет некоторое время.

По поводу старта новой таможни, Гончарук прокомментировал, что не может назвать точную дату, однако, предположительно, система заработает с 1 ноября 2019.

«Возможно, я бы не говорил сейчас какую-то очень четкую дату, однако порядок сроков вы услышали — это недели», — пояснил он.

Накануне премьер заявил, что реформа таможни грядет с целью очистить ее ряды от коррупционеров. Также он говорил, что уже сейчас идет перезагрузка среднего кадрового состава .