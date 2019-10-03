Мир Brexit спровоцировал у британцев острые психические расстройства

2019-10-03 12:43 183

В Великобритании диагностировали первый случай острого психического расстройства, спровоцированный стрессом из-за Brexit.

"Через три недели после того, как были объявлены результаты референдума о выходе Великобритании из Европейского Союза, психическое здоровье пациента начало быстро ухудшаться, причиной этого стали серьезные опасения относительно последствий Brexit", -  сообщает British Medical Journal.

Пациент стал тратить больше времени на сообщение о своих тревогах по поводу Brexit в Соцсетях, ему стало трудно мириться с политическими происходившими событиями, он стал все больше беспокоиться по поводу инцидентов расистского характера. Мужчина также стал хуже спать.

Затем человек обратился к врачу, который прописал ему антидепрессанты и снотворное, однако это лечение не помогло. У пациента появились паранойя и иллюзии. Мужчина все больше волновался, а когда он начал разбрасывать дома вещи, его госпитализировали.

Напомним, выход Британии из ЕС должен состояться до 31 октября. Европарламент одобрил отсрочку Brexit и предупредил, что ответственность за жесткий Brexit полностью ляжет на плечи британского правительства.

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