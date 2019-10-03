Украина Уголовные дела Порошенко - стали известны детали масштабных расследований ГБР

2019-10-04 18:31 300

Государственное бюро расследований расследует 12 уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент и нардеп Петр Порошенко. Об этом говорится в ответе ГБР на запрос Українських Новин.

В частности, выясняются обстоятельства организации прохода кораблей ВМС через Керченский пролив 25 ноября 2018 года, возможного уклонения от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов во время заключения сделки в отношении завода Кузница на Рыбальском и телеканала Прямой.

Расследуется дело о возможном неправомерном влиянии Порошенко при проведении конкурсного отбора кандидатов при назначении членов Высшего совета правосудия, вмешательстве в работу судей Апелляционного суда Киева, Окружного админсуда Киева по делу о национализации ПриватБанка, а также вмешательстве в работу судей путем несвоевременного назначения на должности.

Проверяются возможные нарушения при направлении представления на назначение бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана в Верховную Раду при отсутствии коалиции в парламенте и нарушения при отмене распоряжений Первомайской районной государственной администрации при зачислении земельного участка общей площадью 1 500 га к землям запаса государственной собственности.

Кроме того, ГБР занимается расследованием дел о возможной утрате материальных носителей секретной информации, противоправном завладении имуществом базы Ивушка Украинского общества слепых, а также возможной незаконной переправки через границу с использованием заведомо поддельных документов.

При этом в ГБР не стали разглашать информацию о проведении обысков и экспертиз по данным делам.