Политика Глава ГБР Труба раскрыл новые обстоятельства в уголовном деле против Порошенко

2019-11-28 11:43 330

Директор Госбюро расследований Роман Труба в интервью LB.ua рассказал о проекте подозрения бывшему президенту Петру Порошенко по делу о назначении членов Высшего совета правосудия.

По его данным, во время расследования было безоговорочно доказано, что экс-президент действовал "вопреки исполнению своих полномочий".

В проекте подозрения речь идет о двух статьях - "публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя..." и "злоупотребление властью или служебным положением".

Труба уточнил, что дело возбуждено по факту влияния на конкурсную процедуру по выбору членов Высшего совета правосудия, а также назначение двух членов ВРП.

Он объяснил, откуда в деле взялась первая статья. "Речь о том, что путем назначения членов ВРП, бывший президент намеревался влиять и захватить государственную власть".

Также Труба заявил, что есть много других деталей, которые он не может назвать.

"Президент страны – это гарант Конституции, гарант соблюдения всех законов. И есть процессы, которые касаются выполнения его полномочий. Своими действиями президент не может нарушать те нормы, которые в нем прописаны. Во время расследования было бесспорно, как по мне, доказано, что президент действовал вопреки исполнению своих полномочий, нарушая нормы, предусмотренные проведением этого конкурса, и при назначении лиц на эти должности. Именно эти факты были четко установлены следователями и именно это легло в основу проекта подозрения", - сказал он.

Также глава ГБР сообщил, что есть подвижки в производстве о "введении военного положения на территорию Украины с целью возможной узурпации власти", хотя свое отношение к делу не озвучил. "Надеюсь, что результат мы получим очень быстро. Это производство – одно из наиболее чувствительных, поскольку касается моряков", - добавил Труба.

Кроме этого, он прокомментировал дело о поездке Порошенко на Мальдивы и якобы подделки документов об этом. Факт этого пока не установлен – по словам Трубы в деле есть "осложнения". "Это производство усложняется тем, что мы должны получить очень много информации от других государств. К сожалению, на данный момент я могу констатировать факт ненадлежащей работы некоторых государственных учреждений, что затрудняет установление истины в этом деле. Очень мало информации в государственных органах Украины по поводу этой поездки", - сказал Труба.

Глава ГБР также сообщил, что проекта подозрения в деле об "уклонении от уплаты налогов по поводу купли-продажи телеканала Прямой" нет.

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