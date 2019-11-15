Политика По уголовным делам Порошенко уже готовы проекты подозрений, - Генпрокурор Рябошапка

2019-11-15 20:34 192

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил о наличии уголовных производств, в рамках которых пятый президент Петр Порошенко проходит не как свидетель, а как обвиняемый. Об этом он сообщил в интервью изданию "Новое время".

При этом глава ГПУ не отрицает, что большинство производств были открыты против Порошенко по заявлению юриста Адрея Портнова.

"Ну, если ГБР видит возможные признаки преступления, они не могут не открыть производство и не расследовать его. Некоторые расследования уже завершены, готовы проекты подозрений. Но пока на этой стадии они остановлены. Другие продолжаются. У нас в прокуратуре есть собственные расследования, связанные с бывшим президентом Украины. И они открыты не по обращению Портнова. По нашим собственным материалам", - сказал генпрокурор.

 И хотя в таких производствах, как дело об иловайской трагедии, Порошенко проходит как свидетель, по словам Рябошапки, у ГПУ есть другие производства, в которых у него может быть другой процессуальный статус, не свидетеля.

Это дела, которые связаны со злоупотреблением властью и служебным положением бывшим президентом. Вместе с тем, генпрокурор отказался ответить на вопрос, о каких конкретно делах идет речь.

Ранее глава ГБР Роман Труба сообщал, что ГБР открыло 13 производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. Экс-президента не могут принудительно допросить до января 2020 года. Все производства находятся на разных стадиях, ни в одном из них Порошенко не фигурирует как подозреваемый.

Вместе с тем, Печерский районный суд Киева предоставил следователям Государственного бюро расследований доступ к информации относительно доходов экс-президента Украины Петра Порошенко за последние пять лет.

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