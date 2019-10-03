Украина Минфин объяснил, почему МВФ против снижения коммунальных тарифов в Украине

2019-10-03 21:30 267

В Министерстве финансов объяснили позицию Международного валютного фонда (МВФ) относительно субсидий в Украине.

Об этом рассказала детальнее глава Минфина Оксана Маркарова.

В частности, чиновница рассказала, что МВФ настаивает на необходимости введения рыночного образования тарифов на коммунальные услуги и выступает против снижения тарифов для населения.

Однако она уточнила, что МВФ в целом не против снижения тарифов, но хочет, чтобы цена на природные ресурсы соответствовала их рыночной цене.

«Если цена на газ является рыночной, тогда правительство тем, кому надо помочь – должно помогать через субсидии. А люди, которые живут в больших домах, должны платить честную цену, а не быть тоже субсидируемыми.

Потому что когда мы держим низкую цену на тарифы для всех, это значит, что тот, кто живет в маленькой квартире и тот, кто живет в большом доме, платят одинаковую цену. И это несправедливо. Во всей Европе работает рыночная система», - рассказала Маркарова.

По ее словам, каждая семья должна платить за коммунальные услуги не более 15% доходов.

«Правительство работает над тем, чтобы не 15% доходов семьи тратилось на коммунальные тарифы», - добавила Маркарова.

Как мы писали раньше, Кабмин Украины намерен реализовать поддержку граждан страны субсидиям, но при условии, что сумма средств за коммунальные услуги превышает 15% от общих доходов на все домохозяйство.

Соответствующие изменения предусмотрены в Программе деятельности Правительства, украинский энергетический рынок должен работать по правилам рыночных отношений.

Таким образом, он должен включать в себя большое количество как покупателей энергоресурсов, так и продавцов.

Немонополизированный украинский рынок должен перенимать мировые тенденции по снижению стоимости энергоресурсов.

Как мы уже писали ранее, компании, которые занимаются теплоснабжением не имеют права начислять гражданам Украины пеню, в том числе если платежка пришла человеку менее чем за 10 дней до предельной даты оплаты.

Эти изменения в свое постановление на днях внес Кабмин по рекомендации Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).