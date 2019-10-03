Украина Синоптики сказали, как долго еще будет бабье лето

2019-10-03 18:30 150

В Украине в четверг, 3 октября, облачно, дожди возможны в западных и центральных областях температура днем 14-25°.

Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

“3 октября в западных областях облачно, умеренные дожди, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди; ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с; температура ночью 8-13°, днем 14-19°, на Волыни, Львовщине и в Карпатах 11-13°. На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь в Житомирской, Винницкой, местами Киевской и Черкасской областях днем кратковременный дождь, местами гроза; ветер преимущественно южный, 7-12 м/с; температура ночью 9-14°, в восточных областях 4-9° тепла, днем 20-25°”, – отмечается в сообщении.

В Киеве 3 октября переменная облачность, без осадков, только вечером местами кратковременный дождь. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью 11-13°, днем 21-23°.

В Киевской области тоже пасмурно, вечером местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°.

4 октября в Украине дожди, местами с грозами, лишь ночью в восточных, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, днем в западных областях и в Приазовье без осадков; температура ночью 6-11°, на юге страны до 15°, в западных областях 1-6° тепла (на поверхности почвы заморозки 0-5°); днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 8-13° тепла, на остальной территории 16-21°, в восточных, Херсонской, Запорожской областях до 25°.

5 октября дожди, местами с грозами, днем в центральных областях местами значительные дожди, в большинстве западных, ночью и в северных областях без осадков; температура ночью 8-13°, в западных и северных областях 1-6° тепла (на поверхности почвы заморозки 0-5°), днем 8-13° тепла, в восточных, Херсонской, Запорожской областях 16-21° .

В Карпатах 4 октября дождь с мокрым снегом, 5 октября ночью без осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом; температура ночью и днем 0-4° тепла.

Ветер в Украине южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, 4 октября, кроме западных областей, 5 октября в центральных, южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/сек.

В Киеве и столичной области 4-5 октября облачно с прояснениями. 4 октября дожди, местами с грозами; температура ночью 6-11°, днем 8-13°. 5 октября ночью без осадков, днем местами дождь; температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 8-13° тепла. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, 4 октября местами порывы 15-20 м/сек.

6 октября небольшие, ночью в западной части, днем в северной части умеренные дожди; 7 октября местами небольшой дождь, в западной, днем и в южной части без осадков. Температура ночью 3-9° (7 октября в западных областях 1-6° тепла), днем 6-12°, в южной, 6 октября и в восточной части ночью 7-12°, днем 11-17°.

В Карпатах 6 октября дождь и мокрый снег, 7 октября без осадков; температура ночью и днем 1-6° тепла (ночью 7 октября заморозки 0-2°).

В Киеве и Киевской области 6-7 октября небольшие дожди (7 октября местами). Температура ночью 3-8°, днем 6-11°.