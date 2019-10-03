Украина Рада одобрила сокращение штрафов работодателям

2019-10-03 21:00 135

 

Парламент принял в первом чтении законопроект о снижении штрафов за нарушение трудового законодательства.

Верховная Рада в четверг, 3 октября, приняла в первом чтении законопроект №1233, который устраняет в Трудовом кодексе нормы, нарушающие права и законные интересы работодателей.

Законопроект должен уменьшить давление на малый и средний бизнес путем сокращения штрафов и предотвратить банкротства предприятий. Документ принят в первом чтении с сокращением срока подготовки.

Как говорится в пояснительной записке к документу, сейчас действуют необоснованно высокие штрафные санкции за нарушение норм законодательства о труде. Отмечается, что штрафы в размере 30 минимальных заработных плат (более 120 000 грн) для малого и среднего бизнеса в существующих экономических условиях означают автоматическое банкротство и закрытие бизнеса.

Разработчики законопроекта считают, что штрафы должны нести превентивный, а не карательный характер.

В документе предлагают изменить механизм применения штрафных санкций.

Например, за допуск к работе без оформления трудового договора, оформление работника на неполный день при фактической полной занятости, и выплату зарплаты без начисления и уплаты единого взноса на соцстрахование и налогов при совершении впервые предусмотрено письменное предупреждение.

При повторном нарушении в течение года предлагают сократить штраф почти в 8 раз, т.е. с 30-кратного размера минимальной заработной платы за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение, до четырехкратного (сейчас минимальная зарплата - 4173 грн, следовательно, с более 125 000 грн до 16 700 грн).

За несоблюдение минимальных госгарантий в оплате труда - штраф сократят в пять раз: с равного 10 размерам минимальных зарплат до двукратного размера (с 41 730 грн до 8346 грн).

Ранее сообщалось, что в Украине запретят подавать документы о приеме на работу в бумажной форме. Правительство намерено запретить подавать документы о приеме на работу в бумажной форме и ввести электронную форму.

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