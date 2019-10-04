Украина Доллар и евро сегодня официально подорожали, но в обменниках подешевели

2019-10-04 11:15 219

Нацбанк Украины установил на 4 октября курс доллара на уровне 24,87 грн. К сообщается на официальном сайте НБУ.

Таким образом, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 2 коп. Евро подорожал на 9 коп. его официальный курс сегодня составляет 27,24 грн.

Средний курс доллара в украинских банках в пятницу, 4 октября, составляет 24,55-25,00 грн. Как сообщает финансовый портал "Минфин", по сравнению с предыдущим рабочим днем доллар в покупке подешевел на 35 коп., а в продаже - на 60 коп.

Евровалюта подешевела в покупке на 22 коп., а в продаже - на 55 коп. и составляет 26,80-27,45 грн. Курс рубля незначительно подешевел и в покупке, и в продаже — до 0,348-0,390 грн.