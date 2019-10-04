Политика Я предупреждал Джулиани, что Луценко не заслуживает доверия, - Волкер в Конгрессе

2019-10-04 13:12 72

Экс-спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер  более девяти часов давал показания перед тремя комитетами Палаты представителей.

CNN со ссылкой на источники сообщает, что Волкер рассказал и призывах к руководству Украины не вмешиваться в политику США. В часьтности и в беседе, которая состоялась после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Волкер рассказал конгрессменам, что у украинских властей возникло много вопросов, почему США блокируют выделение военной помощи, и он не знал, что ответить. Также власти Украины были обеспокоены тем, что встреча с Трампом откладывается, и не понимали причины этого.

Бывший спецпредставитель США признал, что высказывал беспокойство адвокату Трампа Руди Джулиани относительно использования экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко в качестве источника информации для расследования по Джо Байдену и другим делам. Волкер предупреждал Джулиани, что Луценко не заслуживает доверия.

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Я предупреждал Джулиани, что Луценко не заслуживает доверия, - Волкер в Конгрессе 2019-10-04 13:12 72
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