Украина Новосад анонсировала старт 12-летней школы

2019-10-05 14:00 84

Глава Министерства образования и науки Украины Анна Новосад анонсировала старт 12-летней школы с 2024 года, в связи с опасениями нереализации реформы.

Об этом сообщает онлайн-издание УНН.

Анна Новосад отметила, что если отложить осуществление задумки на 2027 год, то есть большая вероятность, что будущая власть откажется от реализации реформы.

Поэтому министр считает, что нужно ускорить темпы подготовки реформы старшей школы. Для этого нужны академические лицеи, преподаватели, которые будут соответствовать уровню и программе, и надлежащая среда с измененной системой образования.

«В моем идеалистическом представлении старшая школа могла бы стартовать с 2024 года, если бы мы ускорили цикл базовой школы и подготовили за четыре года сеть школ, учителей, пространство, но это огромная работа», — отметила Новосад.

Глава минобразования отметила, что важно, чтобы в реформу верили. Новосад считает неправильно и некорректно по отношению к старшеклассникам заявить, что вместо 11 классов они будут учиться уже 12 без подготовленной базы.

Для приспосабливания учеников необходимо показать им преимущества 12-летней школы и академического лицея.

Пресс-служба МОН сообщает, что Анна Новосад должна встретиться с руководителями департаментов образования каждой области для того, чтобы обсудить дальнейшее развитие реформы. На рабочих встречах поднимут вопросы формирования сети старших профильных школ, обновления материально-технической базы учреждений профтехобразования.

Напоминаем, что Министр образования Новосад назвала сроки полной украинизации школ. По ее словам, в русскоязычных школах произойдет переход на украинский язык в сентябре 2020 года.