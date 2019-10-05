Украина В России сообщили, как будет формироваться цена транзита газа через Украину

2019-10-05 14:30 279

 

Цена транзита газа через территорию Украины будет формироваться в соответствии с законодательством Евросоюза. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM.

"Это будет цена, связанная с входом в газотранспортную систему и выходом. И за это нужно будет платить", — отметил министр.

Новак также сообщил, что в ходе консультаций стороны не обсуждали цену на транзит. По мнению министра, этот вопрос будет решаться позднее и в рамках действующих в Европе тарифов.

Ранее "Нафтогаз Украины" рассчитал цену транзита российского газа с привязкой к объему бронирования мощности на пять лет вперед. По оценке компании, на период с 2020 по 2024 годы при бронировании 60 млрд куб. м мощностей газотранспортной системы Украины тариф составит 3,21 доллара за 1 тыс. куб. м на 100 км, при бронировании 90 млрд куб. м — 2,56 доллара.

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