Украина В Украине будет единый счет для налогов: как это будет работать

2019-10-06 12:30 363

 

В Украине с 1 января 2021 года введут единый счет для уплаты налогов и сборов, а также единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Как сообщается на сайте Министерства финансов, соответствующее решение приняло монобольшинство Верховной Рады на заседании в пятницу, 4 октября.

Единый счет - это счет Государственной налоговой службы (ГНС), открытый в Казначействе, который налогоплательщик может использовать для уплаты налогов и сборов.

Через единый счет можно будет уплатить:

налог на прибыль предприятий,

налог на доходы физических лиц (НДФЛ),

единый социальный взнос (ЕСВ),

единый налог (ЕН),

рентную плату,

долг по вышеперечисленным налогам.

Но единый счет нельзя будет использовать для уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизного налога с горючего и спирта, поскольку для их уплаты есть две другие, специальные системы электронного администрирования. Единый счет также нельзя будет использовать для оплаты части чистой прибыли государственными и коммунальными предприятиями и их объединениями.

Для того, чтобы открыть единый счет, налогоплательщик сможет подать заявку в Налоговую службу через свой электронный кабинет. Использовать счет можно будет уже на следующий день после подачи заявки. Прекратить использование - не ранее 1 января следующего года.

Как происходит процедура:

Налогоплательщик подает на исполнение в банк, в котором он обслуживается, расчетный документ о перечислении на единый счет соответствующей суммы средств.

Налоговая служба формирует необходимые реестры, с указанием всей необходимой информации, в частности платежных реквизитов получателей средств, и направляет их Казначейству.

Казначейство, исходя из полученных от ГНС реестров, распределяет средства налогоплательщиков между бюджетами и государственными целевыми фондами.

При этом налогоплательщик сможет ознакомиться в своем электронном кабинете с реестром, который ГНС сформировала по его платежам и направила Казначейству. Основная цель принятых законопроектов - упростить процедуру уплаты налогов и сборов и единого социального взноса.

"Для плательщиков, которые будут пользоваться единым счетом, обязанность по уплате налогов и сборов будет считаться исполненной с момента подачи ими в банк, в котором они обслуживаются, расчетных документов о перечислении на такой счет соответствующих средств", – отметили в Минфине.

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