Украина фото В Украину идут первые осенние морозы, в Карпатах уже выпал снег

2019-10-07 10:14 171

В Карпатах на горнолыжных курортах, Черногорском хребте, Свидовце и Боржавы выпал снег.

Как сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост, заснежило, в частности, в окрестностях села Поляниця возле курорта Буковель, на Драгобрате, а также возле Славского.

По прогнозам синоптиков, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях ожидаются сильные заморозки в воздухе 0 ...- 5 градусов (II уровень опасности, оранжевый).

7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0 ... -5 градусов (І уровень опасности, желтый).