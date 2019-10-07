Украина Під час негоди дерево потрапило в музей Львова - стане цікавим експонатом

2019-10-07 08:02 228

У Львові під час негоди впав старий розкішний з широкими кронами ясен. Трапилось це на вулиці Винниченка. Здається, така новина не варта уваги . Але для фахівців вона стала початком захоплюючого проекту.

Обстеження засвідчили, що ясеню більше 200 років. І у Державному природничому музеї АН України у Львові - одному з найстаріших музеїв Європи, зуміли належним чином оцінити непересічну знахідку, в якій розгледіли майбутній цікавий експонат.

Відтак, зріз ясеня незабаром стане унікальним «екраном» на якому відкриється захоплююча мандрівка з історії міста. Фахівці відділу прикладної музеології державного природничого музею мають намір розшифрувати за стовбурними кільцями старого ясеня не лише якою була зима чи літо у Львові, а навіть відкрити захоплюючі історії про життя містян.

Так сталося, що наступного року Природничий музей у Львові святкуватиме 150 років. Тоді, у 1870 році, Львівський музей за науковою цінністю прирівнювався до Лондонського національного музею Британської академії наук. Бо його творили відомі європейські вчені, а фінансували чимало славетних заможних меценатів.

Завдяки цим науковим авторитетам у Другу світову війну нацистам не вдалося вивезти з музею унікальні експонати. І щоб знайдений ясен сьогодні зайняв належне місце серед цінних наукових експонатів цього давнього музею, нині вченим і дослідникам належить докласти чимало праці, вміння і фантазії: зберегти зріз, законсервувати, і на основі одержаної під час обстеження інформації, скласти проект мандрівки з життя одного дерева.

Марчук Лариса, Львів.

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