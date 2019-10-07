Украина Новый глава Нацполиции Клименко рассказал о легализации оружия и проституции

2019-10-08 09:12 144

Новый глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью СМИ заявил, что легализацию оружия в Украине можно провести, но только только после завершения войны на Донбассе.

Клименко отметил, что после завершения боевых действий нужно изъять незаконное оружие и выслушать экспертов для принятия этого решения.

"Я считаю, что, прежде всего, нужно изъять незаконное оружие, а потом, возможно, провести анализ всех аргументов "за" и "против", выслушать экспертов. Но все это – после того, как закончатся боевые действия, и не будет постоянного источника поступления нелегального оружия, зато будет возможность надлежащего контроля за легальным", – сказал Клименко.

На вопрос корреспондента, сколько в Украине сейчас незарегистрированного оружия из зоны АТО, сославшись на данные 2017 года, когда тогдашний глава Нацполиции Сергей Князев озвучил цифру в 1,2 млн единиц, Клименко отвел, что эти данные могут быть неточными.

"Я не готов сказать, сколько на руках сегодня незарегистрированного оружия. Цифры могут быть неточными. Знаем, что его очень много. И не только оружия, но и боеприпасов. Мы должны их со временем изъять, чтобы жизнь в государстве стала безопасней", – сказал глава Нацполциии.

Кроме того, Клименко считает, что Украина не готова к легализации легких наркотиков.

"Что касается легализации легких наркотиков, я видел, чем заканчивается прием легких наркотиков у детей. Считаю, общество пока к этому не готово", – отметил он.

Также новый глава Нацполиции поддерживает в случае внесение изменений в законодательство легализацию проституции, "потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся".