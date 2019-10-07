Сегодня Александр Усик вместе с командой прибыл в Чикаго, где проведет дебютный поединок в супертяжелом весе. В ринг против украинского боксера выйдет Тайрон Спонг.
Напомним, после спорного поражения Сергея Деревянченко от Геннадия Головкина украинские болельщики переключают внимание на Александра Усика, которого ждет дебют в супертяжелом весе против голландца суринамского происхождения Тайрона Спонга.
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе проходил подготовку в США. На прошлой неделе команда украинца завершила подготовительный лагерь. А сейчас Усик прилетел в Чикаго, где 12 октября и состоится его бой.