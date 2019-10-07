Украина В Черновцах умерли сиамские близнецы: стали известны причины смерти

2019-10-07 20:30 345

 

В Черновцах умерли сиамские близнецы. У них были патологии, не совместимые с жизнью. Об этом в комментарии УНН сообщил главный врач Черновицкой областной детской больницы Николай Чепель.

"Близнецы умерли в субботу вечером. Они поступили к нам в больницу в очень тяжелом состоянии. Были на двух аппаратах, сами не дышали. Был врожденный порок сердца и легких. У них было полтора легких. Эта патология, не совместимая с жизнью", - рассказал Николай Чепель.

Главный врач сообщил, что шансов на выживание не было. Дети не приходили в сознание и не были стабилизированы.

"Тяжелое состояние, которое было, когда близнецы поступили в больницу, сохранялось несколько дней. В субботу полигамная недостаточность усилилась и дети умерли", - добавил Николай Чепель.

Напомним, сиамские близнецы родились в ночь на 28 сентября в Черновцах.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Данилюк назвал причины увольнения

2019-10-01 16:30 834

В Черновцах родились сиамские близнецы

2019-09-29 10:30 1176

Названы точные причины катастрофы Boeing 737 Max авиакомпании Lyon Air

2019-09-24 09:12 927

Ученые признали лишний вес второй из самых самых опасных проблем после курения

2019-09-05 22:04 1107

Еще новости в разделе "Украина"

В ряде городов из-за похолодания решили включить отопление

2019-10-07 21:00 186

В Черновцах умерли сиамские близнецы: стали известны причины смерти

2019-10-07 20:30 345

Холод отступит: синоптик назвала дату потепления в Украине и показала карту

2019-10-07 19:00 615

Массовое отравление на свадьбе на Буковине: заболело почти 130 человек

2019-10-07 18:30 249
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В ряде городов из-за похолодания решили включить отопление 2019-10-07 21:00 186
В Черновцах умерли сиамские близнецы: стали известны причины смерти 2019-10-07 20:30 345
Холод отступит: синоптик назвала дату потепления в Украине и показала карту 2019-10-07 19:00 615
Массовое отравление на свадьбе на Буковине: заболело почти 130 человек 2019-10-07 18:30 249

Лента

22:00 Пашинского арестовали, но он пообещал бороться
21:30 «Продать ПриватБанк»: у Зеленского ошарашили заявлением, что будет с деньгами украинцев
21:00 В ряде городов из-за похолодания решили включить отопление
20:36 Старые коррупционеры успешно проталкивают на посты в с/х-госпредприятия своих ставленников, – СМИ
20:30 В Черновцах умерли сиамские близнецы: стали известны причины смерти
20:00 Не сможем отказаться: у Зеленского сделали неожиданное заявление по "формуле Штайнмайера"
19:45 18 жовтня у Національній опереті відбудеться Вечір вокально-фортепіанної музики епохи романтизму
19:30 Украинцам прочат рывок курса доллара: прогноз на неделю
19:00 Холод отступит: синоптик назвала дату потепления в Украине и показала карту
18:30 Массовое отравление на свадьбе на Буковине: заболело почти 130 человек