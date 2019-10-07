Украина В Черновцах умерли сиамские близнецы: стали известны причины смерти

2019-10-07 20:30 345

В Черновцах умерли сиамские близнецы. У них были патологии, не совместимые с жизнью. Об этом в комментарии УНН сообщил главный врач Черновицкой областной детской больницы Николай Чепель.

"Близнецы умерли в субботу вечером. Они поступили к нам в больницу в очень тяжелом состоянии. Были на двух аппаратах, сами не дышали. Был врожденный порок сердца и легких. У них было полтора легких. Эта патология, не совместимая с жизнью", - рассказал Николай Чепель.

Главный врач сообщил, что шансов на выживание не было. Дети не приходили в сознание и не были стабилизированы.

"Тяжелое состояние, которое было, когда близнецы поступили в больницу, сохранялось несколько дней. В субботу полигамная недостаточность усилилась и дети умерли", - добавил Николай Чепель.

Напомним, сиамские близнецы родились в ночь на 28 сентября в Черновцах.