Украина Россия экстрадировала подозреваемого по запросу Генпрокуратуры Украины

2019-10-08 14:43 120

Подозреваемый в убийстве украинский мастер боевых искусств Вадим Оленчик был выдан Украине Россией в рамках процедуры экстрадиции. 

"На сегодня Соломенский районный суд столицы удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №9 о взятии его под стражу сроком на 60 дней без права на залог. Своей вины в инкриминируемом преступлении подозреваемый не признает, но проведенными следственными действиями и экспертизами подтверждается его причастность к этому преступлению", - сообщила пресс-секретарь Киевской прокуратуры Надежды Максимец в комментарии "УП".

Процесс возвращения Оленчика длился с начала года. 15 февраля 2019 года Генпрокуратура Украины направила в РФ запрос о выдаче подозреваемого для привлечения его к уголовной ответственности. 2 августа этот запрос был удовлетворен. Процесс экстрадиции подозреваемого завершился на прошлой неделе.

Напомним, Вадим Оленчик был задержан сотрудниками Интерпола в января 2019 года, в Петербурге. До того времени он находился в международном розыске по делу об убийстве и угоне автомобиля в Киеве.

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