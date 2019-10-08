Политика Война на Донбассе: Лукашенко сделал важное заявление

2019-10-08 16:30 270

Россия и Украина являются главными сторонами войны на Донбассе, и урегулирование конфликта возможно только путем более тесных переговоров Киева и Москвы, считает президент Беларуси Александр Лукашенко.

Как сообщает «ТАСС», такое заявление Лукашенко сделал на форуме "Минский диалог".

«И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины. Да, не надо игнорировать руководителей «ЛНР» и «ДНР» - непризнанных. Да, непризнанных, но они есть, их тоже избегать нельзя. Это вопрос договоренностей. Главное, чтобы главные стороны (Украина и РФ) ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения", - указал президент Беларуси.

По его мнению, тогда в области безопасности появится прогресс.

"Тогда будут подвижки и по 400 км границы (РФ и Украины), и проведение там выборов, и создание некой милиции и т.д.", - заявил Лукашенко.

Президент Беларуси также рассказал, что обсуждал этот вопрос на недавней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Нельзя упрекнуть президента Украины в том, что он не старается решить эту проблему", – отметил Лукашенко.